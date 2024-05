Politique: l'APR sort de l'hibernation post-présidentielle et lance une tournée régionale

L'Alliance pour la République (Apr) annonce la reprise de ses activités. Dans un communiqué signé par Seydou Gueye, porte-parole du parti, la formation politique dirigée par Macky Sall informe de sa tournée dans les régions de Sédhiou, Kolda, Ziguinchor, Kaolack, Fatick et Diourbel, précédée par des visites à Kaffrine et Tambacounda.



«Le secrétariat exécutif de l'Apr a décidé de poursuivre cette dynamique de rencontre et d'échange afin de procéder à une évaluation objective et sans complaisance des résultats de l'élection présidentielle du 24 mars 2024, ainsi qu'à une analyse du contexte politique actuel à la lumière des actes préoccupants posés par les nouvelles autorités», peut-on lire.



Le Secrétariat exécutif national (Sen) de l'Apr considère que cette remobilisation du parti et de la coalition Benno Bokk Yakaar témoigne de leur «engagement pour la reconquête du pouvoir». Il invite donc à «maintenir cette démarche de proximité» pour «valoriser le bilan, assurer une écoute attentive du parti, maintenir une veille active permanente», ainsi que «consolider et élargir la coalition».