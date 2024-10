Polémique sur le voile : Moustapha Guirassy appelle à préserver l’unité dans les écoles et réitère le soutien du gouvernement

« C’est un arrêté pour prévenir, pour asseoir et garantir cette cohésion que nous avons »



Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, s'est rendu ce lundi à l'école de la Cathédrale dans le cadre de sa tournée de supervision de la rentrée scolaire 2024-2025. Il en a profité pour revenir sur la polémique liée au port du voile. Le ministre a déclaré qu'il n'a encore jamais observé "une école catholique au Sénégal interdisant certaines pratiques des jeunes musulmans, qu'ils soient mourides ou tidianes". Il a également réitéré le soutien du gouvernement pour accompagner ces établissements scolaires.« Nous sommes ici au nom du chef de l’Etat et du gouvernement tout entier pour célébrer l’école, nos enfants, célébrer Votre Excellence, célébrer votre engagement… J’ai été envoyé ici ce matin, pour vous dire que l’école est importante. Pour vous dire que la nation sénégalaise est importante, pour vous dire que la ressource la plus précise, c’est la ressource de nos enfants, ce sont nos enfants ce capital humain », a déclaré Moustapha Mamba Guirassy.Et d’ajouter : « Ils feront le futur de cet Afrique, le futur de l’humanité et que notre regard n’aille pas plus loin. Comprendre les enjeux de l’heure et tout faire pour que ces enfants réussissent aujourd’hui et demain. Et pour cette raison vous avez le soutien du ministère de l’éducation, du gouvernement du Sénégal ».Selon le ministre de l’Education, il y a eu certains, qui sont prompts à voir des problèmes là où il n’y a pas. « Le Sénégal reste une nation, une très belle nation. Félicitations à vos écoles, à vos enseignants. Parce que le modèle sénégalais est tout simplement magnifique. Lorsque je vois les enfants de la religion musulmane fréquenter ces écoles catholiques, cohabiter avec les chrétiens, les catholiques, des musulmans mourides et tidianes qui s’amusent et grandissent ensemble, qui se fréquentent durant les fêtes de Noël, les fêtes de Pâques, de Tabaski, ou de korité, c’est tout simplement magnifique. Et c’est là le message du chef de l’Etat, du Premier ministre Ousmane Sonko. »Le ministre a également clarifié la question de l’arrêté concernant les règlements intérieurs des établissements scolaires. « Certains ont voulu donner une allure des dimensions, et même hier, un journaliste me disait où est l’arrêté. Je dis, mais de quel arrêté vous parlez. Il dit l’arrêté. Je dis, mais ça concerne qui ? Ça concerne l’école. Attendez entre acteurs du système éducatif, on partagera l’arrêté. Mais ce n’est pas un arrêté pour avoir des problèmes ou pour créer des problèmes. C’est un arrêté pour prévenir, pour anticiper, pour résumer le fonctionnement, pour asseoir et garantir cette cohésion que nous avons » a-t-il précisé.En conclusion, Moustapha Mamba Guirassy a encouragé les responsables de ces établissements. « Le message, c’est de vous encourager dans ce que vous êtes en train de faire. L’excellence de vos écoles. C’est un modèle. C’est une école catholique qui est ouverte ici aux Sénégalais, ouverte à toutes les cultures, a tous nos enfants de toutes les régions. C’est ça l’école catholique. C’est aujourd’hui le lieu pour moi de dire, nous soutenons ces écoles, nous soutenons votre parcours, nous vous accompagnons. L’avance que vous avez prise, elle est importante. Nous sommes en train d’organiser les autres communautés, comme la communauté des Dahra », a-t-il dit.