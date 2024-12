Polémique sur les absences d'Amadou Ba à l'Assemblée nationale : Zahra Iane Thiam répond à son homonyme du Pastef

Les absences répétées d’Amadou Ba, député et candidat déchu à la présidentielle de mars 2024, à l’Assemblée nationale suscitent une vive polémique. Ce débat a été relancé par son homonyme, Amadou Ba, membre du Pastef, qui a soulevé la question de l’absentéisme au sein de l’hémicycle. Selon le député de Pastef, certains anciens dignitaires du régime précédent auraient cherché à se faire élire afin de bénéficier d'une immunité parlementaire, évitant ainsi toute poursuite judiciaire.



Réagissant à cette accusation, Zahra Iane Thiam, proche du leader de la Nouvelle Responsabilité, a pris la parole pour défendre son mentor, Amadou Ba. Elle a expliqué que son absence était due à des raisons personnelles, précisant que ce dernier n’était pas sur le territoire national au moment de la déclaration de politique générale (DPG) d'Ousmane Sonko. Elle a ainsi exprimé son désaccord avec les critiques lancées par son homologue du Pastef.



"Je tiens à rappeler que nous ne pouvons pas parler d'absentéisme dans le cas de la DPG, puisque cette déclaration était attendue depuis longtemps. Le débat était programmé bien avant et ne faisait pas partie des éléments imprévus. Ce qu’il faut saluer, c’est que l’ancien Premier ministre Amadou Ba, malgré sa défaite à la présidentielle, ait choisi de conduire une liste et de siéger à l’Assemblée nationale", a déclaré Zahra Iane Thiam.



L’argument principal de Zahra Thiam se porte sur l'insinuation du député de Pastef, qui suggérait que certains députés, notamment ceux de l'ancien régime, seraient à l'Assemblée pour échapper à des poursuites judiciaires. "Le quorum pour lever l’immunité parlementaire d’un député est de 83. Avec leurs 130 députés, insinuer que l’on va à l’Assemblée pour se soustraire à des poursuites, c’est peine perdue", a rétorqué Zahra Iane Thiam, balayant ainsi les accusations d’Amadou Ba de Pastef.