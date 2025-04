Championnat d'Afrique Scolaire : Le Sénégal se qualifie en finale

Le Sénégal s'est qualifié pour la finale du Championnat d'Afrique Scolaire après une demi-finale tendue face à l'Ouganda. Les deux équipes se sont neutralisées pendant le temps réglementaire (0-0), mais les Lionceaux ont su faire la différence lors de la séance de tirs au but (6-5).



Dans un match fermé et marqué par l'intensité physique, les jeunes sénégalais ont montré de la discipline et une grande détermination. Malgré quelques opportunités intéressantes, ils n'ont pas réussi à concrétiser, tout comme leurs adversaires, solides et bien en place.



Il a donc fallu recourir aux tirs au but pour départager les deux nations. Et c'est le Sénégal qui en est sorti vainqueur, grâce notamment à une parade décisive de son gardien et à une belle maîtrise technique de ses tireurs.



Les « Lionceaux » joueront la finale ce samedi face à la Tanzanie, tenante du titre, avec l’objectif de décrocher pour la première fois de leur histoire la coupe de ce championnat réservé aux moins de 15 ans.