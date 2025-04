Kaolack : Un jeune homme retrouvé pendu au centre d’éducation populaire et sportive

Un drame s’est produit ce vendredi au centre d’éducation populaire et sportive (Ceps) de Kaolack, où un jeune homme âgé d’une vingtaine d’années a été retrouvé mort par pendaison, rapporte Dakaractu.



Le corps sans vie a été découvert aux environs de 13h30 par un conducteur de moto « Jakarta », qui a immédiatement alerté les secours. Les sapeurs-pompiers, appuyés par les éléments de la police, se sont rendus sur les lieux pour procéder à l’évacuation du corps et aux constatations d’usage.



Les circonstances exactes du drame restent encore inconnues à cette heure. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les motivations du défunt et les circonstances de sa mort.