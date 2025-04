Cessation immédiate de parution : le ballet des patrons de presse à la DST

De nombreux patrons de presse ont été convoqués à la Division de la Surveillance du Territoire (DST), où il leur a été notifié une cessation immédiate de parution. Cette mesure fait suite à l’arrêté n°011059/MCTN, signé le 22 avril 2025 par le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique (MCTN), ordonnant l'arrêt immédiat de la diffusion, de la publication et du partage de contenus émanant de médias et supports jugés non conformes aux dispositions du Code de la presse.



Dans un procès-verbal émis par la DST, un organe de presse a ainsi reçu ce vendredi 25 avril une notification formelle, émanant du Commissaire de Police Divisionnaire, Directeur de la Surveillance du Territoire, lui enjoignant de cesser toute activité de parution sans délai. À défaut, l’organe s’expose aux sanctions prévues par les articles 194, 195 et 200 du Code de la presse.



Pour rappel, le ministère de la Communication avait publié, le jeudi 6 février dernier, une liste officielle des médias en règle avec le Code de la presse. Sur les 639 médias déclarés à ce jour, seuls 258 sont en conformité, tandis que 380 ne respectent pas les exigences réglementaires, selon Habibou Dia, directeur de l’information.