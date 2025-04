Journée mondiale contre le paludisme : le Sénégal vise l’élimination totale d’ici 2030

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS), à travers le Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP), ambitionne d’éliminer le paludisme au Sénégal d’ici 2030. À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, célébrée ce vendredi 25 avril 2025, le ministère lance un appel à la mobilisation collective sous le thème : « Réinvestir, Réimaginer et Raviver nos efforts communs ».



Dans un communiqué, le MSAS souligne des progrès significatifs réalisés ces dernières années. En effet, à la fin de l’année 2023, l’incidence du paludisme au Sénégal avait diminué de 32 % par rapport à 2015, et le taux de mortalité avait baissé de 62 % sur la même période. Le renforcement des soins de proximité et l’élargissement de l’accès aux services de santé ont contribué à améliorer la gestion des cas ainsi que la surveillance. Ce sont des avancées extraordinaires en quelques années.



Pour atteindre l’objectif « zéro paludisme », le ministère appelle à réinvestir dans la santé, la recherche et les financements, réimaginer des approches inclusives et adaptées, et raviver l’engagement de tous : gouvernements, partenaires, secteur privé, collectivités et communautés.