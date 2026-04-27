Politique : Altercation filmée entre membres de la coalition Diomaye Président

Ce lundi 27 avril 2026 une vive altercation physique et verbale impliquant des membres de la coalition Diomaye Président a explosé exposant des tensions majeures entre différents responsables de la mouvance présidentielle.







Des membres de la coalition scander avec force : « Mimi Touré, momo coalition bi ! » (Mimi Touré n’est pas celle à qui appartient cette coalition), créant un climat de confusion totale.







Cette altercation intervient dans un contexte de rumeurs persistantes sur des désaccords internes concernant le leadership et le partage des responsabilités au sein du bloc majoritaire. Les cris de ralliement en faveur de l'ancienne Première ministre Aminata Mimi Touré suggèrent une lutte d'influence ou une contestation de l'autorité de certains cadres de la coalition au profit de cette dernière.







À cette heure, aucun communiqué officiel de la coalition Diomaye Président ou du parti Pastef n'est venu clarifier l'origine exacte de ce différend ni l'identité de tous les participants impliqués dans la rixe.

