Affaire Ndiaga Seck : les enquêteurs procèdent à une nouvelle vague d’arrestations

Le 15 mai 2026, le comptable et homme politique Matar Ndiaga Seck, alias Ndiaga Seck, a été arrêté par la Division des investigations criminelles (DIC), alors qu’il faisait l’objet d’un avis de recherche émis par le commissariat urbain de Linguère (nord-est). Il lui est reproché des faits présumés d’homosexualité (actes contre nature). Depuis lors, plusieurs personnes ont été arrêtées dans le cadre de ce dossier.



Dans son édition de ce vendredi 12 juin, le quotidien Libération révèle que cinq (05) présumés partenaires sexuels de Ndiaga Seck ont été interpellés. Ces personnes seraient toutes âgées d’une trentaine d’années.



Toujours selon le journal, en passant aux aveux lors de son arrestation, Ndiaga Seck aurait fourni une liste de 10 personnes avec qui il aurait entretenu des relations sexuelles.



Pour rappel, les investigations ont déjà conduit à l’interpellation de Mame-Souabou D., âgé de 20 ans et étudiant en médecine, domicilié à Sicap Mbao (banlieue de Dakar). Lors de son audition, il aurait reconnu les faits qui lui sont reprochés.