Mbour: un homme accusé de «tentative de viol et d’assassinat» sur sa mère et sa nièce sera fixé sur son sort le 2 juillet

Le pêcheur A. Mbaye, accusé de « tentative de viol et d’assassinat » sur sa mère âgée de 67 ans et de sa nièce de 15 ans, a été jugé, le 11 juin 2026, devant le tribunal de grande instance de Mbour (ouest). Le tribunal a mis l'affaire en délibéré. Le verdict sera rendu le 2 juillet prochain, selon les informations de L'Observateur.



A l’origine des faits, le 30 mai 2026, vers 3 heures du matin, dans le quartier Nianing à Mbour, A. Mbaye, ivre et armé d’une machette, a escaladé la fenêtre de la chambre de sa mère où cette dernière dormait avec sa petite fille. Lorsqu’il a pénétré la chambre, il aurait brandi son arme et aurait manifesté son désir d’entretenir des rapports sexuels avec elle et sa nièce. La mère du prévenu se serait opposée à sa demande et ce dernier aurait brandi la machette et aurait déclaré qu’il va les violer avant de mettre un terme à leur vie.



Prise de panique, les deux victimes se seraient mises à crier pour alerter le voisinage. Conscient de la gravité de son acte et ne voulant pas se faire lyncher, il aurait escaladé à nouveau la fenêtre avant de prendre la fuite avant l’arrivée des secours.



Le lendemain, une plainte a été déposée à la brigade de gendarmerie de Nianing. Arrêté, A. Mbaye a été placé en garde à vue puis sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt et de correction (MAC) de Mbour pour « tentative de viol et d’assassinat ».



A la barre, A. Mbaye aurait nié en bloc toutes les accusations contre lui, accusant sa mère de vouloir détruire sa vie en le jetant en prison. Alors que sa nièce aurait confirmé les propos de sa grand-mère. Cette dernière aurait même révélé au juge que son fils avait déjà essayé de violer sa petite fille et quand elle s’était opposée, le prévenu lui aurait tranché son visage avec une lame.



A l’issue des débats, le procureur a demandé l’application stricte de la loi. Le délibéré est fixé le 2 juillet prochain.