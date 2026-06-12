Logistique maritime : CMA CGM révise ses tarifs sur le corridor Asie - Afrique de l'Ouest

La compagnie maritime CMA CGM a renforcé sa politique tarifaire sur les liaisons reliant l’Asie à l’Afrique de l’Ouest face aux impératifs de « fiabilité et d’efficacité » de ses services.



Depuis le 8 juin 2026, les expéditeurs au départ de la Chine vers le « range centre » ouest-africain incluant notamment le Nigéria, la Côte d’Ivoire, le Bénin, le Ghana, le Togo et la Guinée équatoriale devront s'acquitter d'une surcharge de haute saison (PSS) fixée à « 750 USD par EVP », soit environ 454 313 FCFA.



La société précise que cette mesure, qui concerne aussi bien les marchandises sèches que réfrigérées, s’applique « exclusivement aux contrats à court terme ».



Cette dynamique se poursuit dès le 15 juin 2026 pour les flux en provenance de l'Asie du Sud-Est vers l'ensemble des destinations ouest-africaines.



Selon les informations communiquées par la compagnie, cette seconde vague de surcharges s'élèvera à « 500 USD par EVP », soit approximativement 302 875 FCFA, sans limite de durée précisée pour le moment.



CMA CGM précise que cette nouvelle tarification, qui pèsera sur les coûts de transport des marchandises « Dry & Reefer », restera en vigueur « jusqu'à prochaine communication » officielle de la part du transporteur.