Politique : le parti AWALE d’Abdourahmane Diouf a reçu son récépissé ce mercredi

Après plus de deux ans d'attente, le Parti AWALÉ vient de recevoir son Récépissé. C'est beaucoup d'efforts récompensés. Nous remercions les nouvelles autorités pour leur diligence et leur ouverture démocratique.



— Dr El Hadji Abdourahmane DIOUF (@drelhadjiAdiouf) June 12, 2024



Dans une publication sur son compte X, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et par ailleurs président du parti AWALE, a annoncé avoir reçu le récépissé de son parti, ce mercredi.« Après plus de deux ans d’attente, le Parti AWALÉ vient de recevoir son Récépissé. C’est beaucoup d’efforts récompensés. Nous remercions les nouvelles autorités pour leur diligence et leur ouverture démocratique », a-t-il écrit.