Port autonome de Dakar : les dockers en grève, bloquent les navires

Les dockers du Port autonome de Dakar ont organisé un rassemblement ce mercredi. Ils ont bloqué tous les navires pour dénoncer entres autres leurs conditions de travail, une discrimination dans le traitement du personnel et un manque total de respect de la part de leurs employeurs.



Joint au Téléphone par la Rfm, leur porte-parole Daouda Guèye a fait le point. « Nous jugeons anormal notre condition de travail en raison de faits répétitifs. Nous dénonçons le manque de transparence dans le traitement du personnel et le favoritisme basé sur des liens familiaux. Nous dénonçons un traitement inhumain des dockers et le favoritisme des jeunes dockers qui ont un lien familial avec les délégués au détriment des anciens dockers qui ont des expériences".



Parmi les faits dénoncés par ces dockers, il y a le favoritisme dans la distribution des tenues de travail et le « Sukeurou Koor ». « Lors de la distribution des tenues de travail et du « Sukeurou Koor », les délégués ont privilégié leurs fils et neveux au détriment des anciens dockers qualifiés », a-t-il pesté.



M. Guèye a aussi déploré le manque de respect total de la part de leurs employeurs. Pour mettre fin à ce mouvement d’humeur, ces derniers invitent les grévistes à des discussions autour d’une table.



Mais selon Daouda Gueye, cette rencontre risque ne de pas avoir lieu car, révèle-t-il, « les délégués sont en train de nous menacer ».