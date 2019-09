Port de Dakar: Comment Grimaldi manœuvre pour récupérer son navire à drogue...

L'armateur italien Grimaldi est en train de faire des pieds et des mains pour se tirer de l'affaire de la drogue saisie au Port de Dakar, dans son navire "Grande Nigeria".



Après la tentative de la une lettre au Président Macky Sall pour réclamer sa clémence, les Italiens, qui sont sous le coup d'une amende de 143 milliards de Fcfa, ont, selon le journal Libération, demandé aux autorités sénégalaises de "libérer" son navire pour entamer des négociations financières.



Une demande qui a été rejetée par les autorités sénégalaises, qui ont d'ores et déjà décidé de vendre le bateau "Grande Nigéria" en plus de taper sur le portefeuille de Grimaldi qui sera assigné, à cet effet, devant le juge.