Port de Dakar : un équipage "secouru sain et sauf", après un incident technique du navire tanker "MERSIN"

Le Port autonome de Dakar a annoncé ce dimanche qu’un équipage du navire tanker "MERSIN" a été "secouru sain et sauf" dans la nuit du 27 au 28 novembre 2025, après un incident technique survenu à bord de l’appareil transportant environ 30.000 tonnes de carburant, au large de la ville.



Selon le communiqué du Port, les autorités sénégalaises ont d’abord été alertées d’un incident technique à bord du navire, avant que l’équipage de l'appareil ne signale l’entrée d’eau dans la salle des machines.



Face à cette situation, "une cellule de crise a été immédiatement activée sous la supervision de la HASSMAR (Autorité en charge de la sécurité maritime) en coordination avec la Marine nationale, l'Agence Nationale des Affaires Maritimes et le Port autonome de Dakar, afin de gérer la situation et de parer à toute éventualité", précise la source.



Les autorités assurent qu’"aucune victime n'est à déplorer" et que tout a été mis en "œuvre pour empêcher un rejet d'hydrocarbures en mer".



Le Port autonome de Dakar précise enfin que la "priorité absolue reste la protection des vies humaines, la sécurisation du navire et la préservation du milieu marin".