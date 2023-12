Pose pierre du tout premier CEM de Ngor : la mairie débloque plus de 170 millions sur fonds propres

Le maire de Ngor, Magueye Ndiaye qui procédait au lancement des travaux du CEM de sa commune, ce lundi à la place publique de Ngor, a soutenu que ce projet a été financé sur fonds propres à plus de 170 millions de F CFA. Selon lui, au-delà de ce projet, la commune a décaissé plus de 34 millions pour construire et rénové une école qui date de 1934. Selon lui, ce projet qui se réalise après de longs combats menés par les populations et les autorités municipales.



« Le prétexte de cette rencontre est historique. Nous posons la première pierre pour la construction du premier CEM de l'histoire de la commune de Ngor. C'est un CEM qui est construit sur fonds propres et la commune s'engage dans l'éducation, la santé également. C'est un projet qui coûte plus de 170 millions entièrement financé par la commune. Au-delà de ce CEM, la commune a décaissé plus de 34 millions pour construire et rénové une école qui date de 1934 sur fonds propres également », a déclaré Magueye Ndiaye.



Poursuivant ses propos, le maire de Ngor précise : « Il faut noter aussi que la commune a décaissé plus de 100 millions de F CFA pour construire et finaliser un projet d'école franco arabe. Notre priorité telle que l'éducation, la commune s'engage. Au-delà des édifices, la commune s'est engagée à accompagner les élèves et les parents d'élèves. Et depuis notre arrivée nous offrons des kits complets à tous les élèves de Ngor public, privé qui avoisine 2000 personnes ».



Le maire a par ailleurs soutenu : « Une fois le lycée finalisé, tous les élèves vont aller au lycée et le CEM là, va devenir un centre de formation technique pour recycler ces jeunes élèves qui ont décroché très tôt pour leur offrir des certifications et des formations dans des métiers porteurs tel que le tourisme, la plomberie, la maçonnerie. Les travaux vont démarrer demain et qui vont durer 8 mois ».