Poste de police des Baux maraichers: des policiers mis au frigo pour avoir subtilisé les 3 millions de F Cfa à un commerçant

Un scandale financier portant sur la somme de 3 millions de F Cfa secoue le poste de police des Baux maraichers de Pikine. Des policiers, accusés d’avoir extorqué un commerçant du nom de Serigne Modou S., ont été mis au frigo.



Le chef de poste lui, a été envoyé en taule pour dix (10) jours au camp Abdou Diassé. En effet, tout a commencé lorsque Babacar Mbaye, chauffeur d’un véhicule, a débarqué au gare des Baux Maraichers de Pikine. Il décharge les bagages des passagers et s’empare d’un sachet contenant une grande quantité de médicaments appartenant au commerçant Serigne Modou.



D’après le journal « Les Echos », au cours d’un contrôle de routine, les policiers s’emparent du sac et procèdent à une fouille corporelle du commerçant. Après fouille, le commerçant a constaté la disparition de ses sous à son arrivée au commissariat pour nécessité d’enquête préliminaire.



Interpellé, le patron des flics du poste de la gare plaide non coupable et affirme n’avoir vu ni la couleur encore moins l’ombre du pognon.



Quelques temps plus tard, les agents du poste de police de la gare routière restituent les 3 millions de F Cfa, qui avaient disparu mystérieusement.



Par mesures disciplinaires, les flics ont été immédiatement mis au frigo. Leur chef, lui sera mis en taule pour 10 jours.