Pour Angela Merkel, le Covid-19 marquera la présidence allemande de l'UE

Alors que l'Allemagne a pris la présidence tournante de l'Union européenne, Angela Merkel a livré sa vision de son rôle dans les mois à venir lors d'une conférence de presse mercredi 8 juillet. Pour la chancelière allemande, la gravité de la crise économique due au coronavirus impose qu'un compromis sur la relance soit trouvé cet été.



"Il est dans notre intérêt d'aider les régions les plus touchées par l'épidémie", a poursuivi Angela Merkel. "Nous voulons que l'Europe sorte de là plus unie et plus forte", a-t-elle ajouté, estimant que la lutte contre le coronavirus allait façonner les six mois de cette présidence.