Pour ou contre l’annulation de la dette africaine : l’ambassadeur des USA à Dakar invite plutôt à ne pas trop s’endetter

Est-il pour ou contre l’annulation de la dette africaine comme ne cesse de le réclamer le président sénégalais Macky Sall ?L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Sénégal, Tulinabo Mushingi invite plutôt à ne pas trop s’endetter, sinon il faudra trouver des solutions. Il s’exprimait dimanche matin sur la RFM.



« C’est une décision qui va être prise par les pays donateurs comme les USA qui font partis du G20 et vous avez vu sa décision. En passant je félicite le président Macky Sall pour son leadership. Il était le premier à parler de cette question. Nous; ça fait maintenant plusieurs années que nous essayons de sonner l’alarme sur l’endettement de certains pays… », a rappelé le diplomate américain.



« Comme membre du G20, nous avions approuvé le leadership du président Macky Sall) qui a été emboité par le président Macron. Le G20 a fait une rencontre pour parler au moins deux moratoires. C’est le premier pas… Pour la question de la dette, mon opinion personnelle c’est que si on peut éviter d’être trop endetté, c’est ce que je préconise. Mais une fois qu’on est dedans, il faut essayer de trouver des solutions. Comment gérer la dette », a-t-il soutenu.



Depuis le 25 mars le président Macky Sall ne cesse de demander l’annulation de la dette. Dans un entretien exclusif accordé à RFI et France 24 vendredi, il a salué cet "effort préliminaire du G20", mais estime qu’il ne peut s’agir que d’un premier pas. Il exige ainsi l’annulation pure et simple de la dette publique africaine, qui s'élève à 365 milliards de dollars.