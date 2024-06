Burkina Faso: de nouvelles images d'Ibrahim Traoré publiées à l'occasion de la Tabaski

RFI a pu vérifier l’authenticité de ces images publiées par la direction de la communication de la présidence. La photo du capitaine Traoré a bien été prise hier matin sur le terrain de l'université Joseph Ki Zerbo de Ouagadougou. On y voit le président de la Transition, bras croisés au milieu de fidèles musulmans, en tenue civile, il participe à la prière à l'occasion de l'Aïd El-Kébir.



« Que le souvenir du geste d’Abraham renforce notre vivre-ensemble et notre communauté de destin » écrit le président burkinabè. Il appelle les fidèles musulmans à porter le Burkina Faso en prière et invite « l’ensemble des Burkinabè à une communion fraternelle, à la solidarité, au partage, source de cohésion sociale ».



« Le président est arrivé avant la prière qui était prévue pour 8h TU, au moment où l’imam faisait les bénédictions » explique un témoin présent sur les lieux. « Il a prié avec ses gardes et est aussitôt reparti sans adresser la parole à quiconque » soulignent nos sources. Un juriste renchérit : Il s’est fait « très discret ». Quelques minutes plus tôt, un hélicoptère a sillonné le ciel rapportent plusieurs témoins. Quelques minutes plus tard, c’est une vidéo qui est publiée par un média en ligne proche du régime. On y voit le président regagner son véhicule. Les gardes du président empêchent quelques curieux de filmer la scène.



Des images publiées sur les réseaux sociaux, mais aucune n'a été diffusée hier sur les antennes de la télévision publique, pourtant prompte à rendre compte des activités du chef de l’État.



Sur les réseaux sociaux, beaucoup réclament une déclaration publique du Capitaine. Depuis les explosions entendues mercredi au niveau de la présidence, Ibrahim Traoré n’avait pas été aperçu en public. Vendredi, des images avaient été diffusés à la télévision nationale. On y voyait le président participé à un don du sang.