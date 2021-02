Pour une affaire de petit-déjeuner, il fracasse la tête de sa tante et finit au Tribunal

Le pire a été évité de justesse mardi matin, au quartier Sé- khéwga à Touba! A son réveil, A.N, 19 ans réclame le petit-déjeuner à l'épouse de son père. La dame répond à la négative et le bonhomme se déchaîne, l'insulte copieusement, rapporte ‘Source A’.



Sa tante lui retourne les mêmes insanités. Le beau-fils, A.N, selon des confidences faites au journal, « menace de tuer sa tante durant la nuit ». Ne pouvant se contenir, il lui administre à bout portant, un violent coup de balai, à la tête.



La victime est évacuée à l’hôpital, munie d'un certificat médical attestant une capacité temporaire de travail de 6 jours, la dame porte plainte contre son beau-fils au Commissariat de Ndamatou.



Les policiers instruits le mettent aux arrêts. Entendu, le présumé agresseur a reconnu les faits ayant avant tenter de justifier son acte. Selon lui, il était sous le coup de la colère qui l’a poussé à commettre l’irréparable. N’empêche, il est déféré, mercredi au Parquet de Diourbel pour « coups et blessures et menace de morts ».