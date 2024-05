Manifeste ADEPTE ( Alliance pour la Démocratie, le Patriotisme, le Travail et l'Ethique)

Les évènements politique intervenus au Sénégal durant la dernière décennie année ont porté un coup fatal à la démocratie, à la société sénégalaise dans toute sa composante et à l’équilibre de ses piliers essentiels que sont les institutions. Jamais dans l’histoire politique du Sénégal querelles politiques n’ont atteint un tel niveau de violence. Jamais dans l’évolution de la nation une division et clivage de la société n’ont atteint une proportion. Jamais autant de pertes en vie humaines n’a été enregistrée pour des divergences politiques entre un parti-Etat et une opposition qu’on a cherché en vain à réduire à bâillonner, à humilier. Même dans les plus forts moments de divergences politiques entre le pouvoir socialiste et l’opposition d’alors incarnée par son leader charismatique Maitre Abdoulaye Wade et ses alliées de la LD/MPT du Professeur Abdoulaye Wade, Landing Savané Aj PADS, Amath Dansokho du PIT et autres… la violence a toujours émaillé la scène politique mais jamais avec autant d’acuité comme celles notées durant ces dix dernières années. A la place des débats d’idées, des confrontations programmatiques, des offres politiques pour permettre au citoyen lambda de choisir en fonction de ses attentes, la violence s’est invitée sur la scène politique non sans écorné l’image de la démocratie sénégalaise un peu partout en Afrique et dans le monde. 2 Ainsi militants acharnés de la liberté, de la démocratie et des piliers de l’Etat de droit nous avons décidé de converger nos forces et de nous regrouper dans le cadre d’une Alliance pour la Démocratie, le Patriotisme et qui promeut le travail et l’éthique.



En effet il s’agira de la démocratie qui garantit l’égalité de tous les citoyens sans discrimination aucune. Une justice équitable et indépendante qui garantit la transparence dans la gestion des affaires publiques et l’équilibre et la séparation des pouvoirs de l’exécutif, du législatif et du judiciaire. Le Patriotisme pour mettre en avant les intérêts de nos acteurs économiques comme ce fut le cas de la renaissance de l’Europe naissante de l’Amérique et de la chine pour assurer leur croissance économique ; - Un travail descend afin chaque citoyen puisse subvenir à ses besoins vitaux. L’éthique en toute circonstance, qui garantit une utilisation à bon escient de nos ressources au profit du peuple. Le besoin pressant des populations à retrouver un climat social apaisé, à vivre dans la paix et dans un Etat de droit et mener leurs activités économiques nous amènent à proposer une voie nouvelle de l’action politique orientée et centrée sur le citoyen, son mieux vivre, sa santé son épanouissement, sa liberté et son éducation.



Les conséquences des évènements politiques durant ces dernières années et les enjeux de la géopolitique constituent la trame de fond qui motive notre soutien indéfectible à la vision et au programme de son Excellence Mr Bassirou Diomaye Faye. 3 Les grandes lignes de son programme annoncent des ruptures profondes qui épousent les aspirations de la grande majorité des sénégalais et de nos membres. Dans ses engagements pour réduire les pouvoirs exorbitants du président la République et l’instauration d’un poste de vice-président, affranchir le parquet du ministère de la justice, affranchir les corps de contrôle de la présidence de la République, promouvoir la souveraineté économique afin d’engendrer un modèle économique endogène où les moteurs de la croissance seront impulsés par les champions nationaux et l’industrie locale.



Le développement de coopératives agricoles pour une approche territoriale dans l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire. Ainsi l’Assemblée constitutive a à l’unanimité entériné la proposition de soutenir et d’accompagner le Président Bassirou Diomaye Faye 5ième Président de la République du Sénégal dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de développement.



Le coordonnateur IBRAHIMA BATHILY Le secrétaire de séance Makane Aly Ndiaye