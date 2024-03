Pout : pour une histoire de 1000 FCFA, il poignarde son ami

La recrudescence des crimes au Sénégal est de plus inquiétante. Un jeune homme sans histoire a été horriblement poignardé par son ami pour une somme de 1000 FCFA, Pour. Tout est parti d’une volonté de recouvrer sa dette. Ce jour-là, S.N Thiam est allé demander à son agresseur, le remboursement de la somme de 1000 Fcfa qu’il lui avait prêté. Mais celui-ci nie lui avoir emprunté de l’argent. Une réponse qui mettra S.N Thiam en colère. Furieux, il exige à son ami d’étancher cette dette. Ce que celui-ci n’a pas accepté.



Après une vive altercation, S.N Thiam a demandé à son ami de le suivre hors du quartier pour une duel d’hommes. Ce que Doudou a refusé. Très en colère, S.N Thiam s’est vite rendu chez lui avant de revenir sur les lieux, dissimulant un couteau dans ses habits. En trouvant Doudou sur place, il l’abreuve d’insultes outrageantes avant de l’attaquer, puis le poignarder.



Muni d’un certificat médical, Doudou porte plainte contre S.N Thiam pour coups et blessures volontaires. Le mis en cause est arrêté et placé sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt et de correction (MAC) de Thiès. Hier, devant la barre, l’accusé a avoué avoir poignardé son ami Doudou, mais contrairement à ce que les gens pensent et il dit n’avoir pas eu l’intention de tuer. “Il a refusé de me rembourser mon argent que je lui avais prêté. C’est pourquoi je l’ai poignardé pour lui faire du mal”, a-t-il dit.



Jugeant les faits constants, le procureur de la république a requis l’application de la loi. Au terme des échanges d’audience, le juge a rendu son verdict. Et il a déclaré S.N Thiam coupable des accusations qui lui sont reprochés et l’a condamné à une peine d’emprisonnement d’un mois ferme.