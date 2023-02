Pout: une collision entre deux cars "Ndiaga Ndiaye" fait quatre (4) morts

Quatre morts et une douzaine de blessés graves. C'est le bilan de l'accident survenu ce vendredi matin, à Yenne, dans un village situé entre Sébikotane et Kilomètre 50, après Pout ( dans la région de Thiès).



Selon la RFM qui donne la nouvelle, à l'origine de l'accident une collision entre deux cars "Ndiaga Ndiaye".



A rappeler qu'hier - jeudi, une collision entre minicar et un camion, sur la route de Toglou, a coûté la vie à cinq personnes.