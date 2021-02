Pr Amsatou Sow Sidibé et l'actuel Recteur de l'Université de Ziguinchor expulsés de leurs logements

L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) a décidé de mettre fin à l’occupation "illégale des logements en fonction". C’est dans ce sens que le Professeur de Droit et agrégé des Universités, Professeur (Pr) Amsatou Sow Sidibé et l’actuel Recteur de l’Université de Ziguinchor, le Pr Mamadou Mbodji, ont été sommés, lundi, de quitter immédiatement et sans délai les logements qu’ils occupent.



Selon L’Observateur qui vend la mèche dans sa parution de ce mardi, l’ancienne candidate à la Présidentielle de 2012, a reçu par voie d’huissier de justice, une signification avec sommation de déguerpir sa résidence universitaire sise au Point E.



Le Professeur Mamadou Badji, nommé Recteur de l’Université de Ziguinchor depuis mai 2020, est aussi dans la même situation. Il a été également sommé de quitter sans délai, le logement qu’il occupe à Fann Résidence.



Lesdits logements ont été affectés aux Professeurs Moussa Seydi et Modou Oumy Kane, depuis décembre 2020, par la Direction du domaine universitaire.



La décision d’expulser les occupants des logements en question a été prise lors de la réunion de la commission d’attribution et de changement de logement du 7 juillet 2020. Un délai de 15 jours leur a été fixé sous peine de faire recours à la force publique. Et ce délai est épuisé depuis des mois.



Le journal souligne que soixante et un (61) maisons de fonction étaient en compétition, dont 31 occupées irrégulièrement par beaucoup de professeurs, anciens doyens de facultés, directeurs d’écoles nationales supérieures ou d’Instituts et même délégués syndicaux.