Pr Idrissa Demba Ba: « Chez les enfants, c’est à peu près 3 à 4% qui vont entraîner une détresse respiratoire »

La Covid-19 « rajeunit » avec son variant Delta. Le virus qui touchait le plus souvent les jeunes d’une trentaine d’années, prend pour cible les enfants. C’est le chef du service pneumonie pédiatrique à l’hôpital pour enfants Albert Royer (Dakar), Pr Idrissa Demba BA, qui donne l’alerte. Il informe que 3 à 4%, des enfants infectés, sont des cas sévères.



« Ce qu’on a constaté ces derniers temps, c’est qu’on peut avoir des formes sévères chez les enfants. Est-ce lié au fait qu’il y a beaucoup de cas parce que le variant Delta est plus contagieux ? Cela reste à voir », a, d’emblée, souligné Pr Ba dans les colonnes de L’Observateur de ce mardi 3 août.



Il rappelle que « dans 90% des cas, la Covid-19 chez l’enfant est une maladie asymptomatique ou avec des formes légères. Ça donne un rhume, un peu de fièvre mais sans aucun autre symptôme. Il y a à peu près 6 à 8% des cas où c’est des formes modérées, avec des difficultés respiratoires, toux ».

Car, a-t-il-expliqué, « Ces enfants ont une bonne oxygénation et un bon état général. Ça peut aussi être accompagné de vomissements ou de diarrhée ».



Toutefois, la Covid-19 chez les enfants peut prendre des formes sévères, si l’on en croit au chef du service pneumonie pédiatrique à l’hôpital pour enfants Albert Royer. Mais, a-t-il précisé « Jusqu’à la 2e vague qui sévit actuellement, c’étaient des formes très rares ».



« Pour les formes sévères », a fait savoir Pr Ba, « c’est à peu près 3 à 4% qui vont entraîner une détresse respiratoire, avec une atteinte pulmonaire sévère qui peut dépasser 75%, parfois des défaillances au niveau des autres organes comme le cœur, les reins ».



Selon le Pr Ba « certaines études disent qu’on peut vacciner à partir de 10 ans, d’autres à partir de 6 ans ».