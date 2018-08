Pr Ismaila Madior Fall : « l’indépendance de la justice est une problématique universelle»

Le ministre de la Justice, Pr Ismaila Madior Fall, a pris part à l’assemblée générale annuelle de l’Union des magistrats du Sénégal (Ums), ce samedi 04 aout 2018. A cet effet, la garde des sceaux dans son allocution, a rassuré sur les revendications des magistrats soulevées par leur président Souleymane Teliko, lesquelles tournaient autour de plus d’indépendance et des condi tions de vie et de travail meilleures.



Pour le garde des Sceaux, la question de l’indépendance est une problématique universelle. «Vous allez aux Usa, au Kenya,… l’indépendance de la justice est une question permanente. Il y’a toujours le sentiment, pour une partie des citoyens, que la justice : pour certains c'est compliquée, d’autres c’est exotérique mais d’autres pensent qu’on a l’impression parfois que la justice favorise plus les forts que les faibles. C’est une impression qu’il faut dissiper aujourd’hui au Sénégal. »



Poursuivant son réquisitoire sur les questions liées aux conditions de travail, le ministre a ajouté : « Je leur (les magistrats) ai annoncé qu’il y’a une assiette foncière qui va être affectée aux magistrats. Il y’en a qui en avaient et d’autres qui n'en avaient pas. Nous sommes en train d’installer la carte judiciaire. On a installé un tribunal de grande instance à Pikine, à Mbour et on va installer celui de Kédougou, de Saraya. »