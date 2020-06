Pr Moussa Seydi: « à cause de la stigmatisation, beaucoup de cas graves refusent de venir à l’hôpital»

Le Chef du Service des Maladies infectieuses de l'hôpital Fann a déploré la stigmatisation dont les malades atteints de coronavirus sont victimes. Faisant le bilan mensuel de la lutte contre la Covid-19, Professeur Moussa Seydi a révélé que beaucoup de personnes atteintes de coronavirus dont des agents de santé, refusant de venir se faire soigner à l’hôpital.



« La stigmatisation est dangereuse pour la personne malade elle-même. Elle peut se faire consulter tardivement et ainsi risquer sa vie. Au moment où je vous parle, il y a beaucoup de cas graves qui sont à domicile et qui refusent de venir à l’hôpital du fait de la stigmatisation. Et parmi ces patients, il y a des personnes qui travaillent dans le secteur de la santé», a révélé Pr Seydi.



Pour l’infectiologue, la stigmatisation met en danger l’entourage du malade. « Parce qu’une personne stigmatisée est moins prompte à respecter les mesures d’hygiène de base à l’endroit de son entourage. La stigmatisation constitue un danger parce que cela pourrait réduire en néant véritablement la lutte que nous sommes en train de mener ».