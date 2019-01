Pré-campagne : Khalifa Sall, objet de toutes les convoitises

Me Madické Niang et Idrissa Seck se sont rendus lundi à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Rebeuss pour rencontrer le leader de Taxawu Senegaal, Khalifa Sall. Ce dernier, à quelques jours du démarrage de la campagne pour la Présidentielle, fait l’objet de toutes les convoitises.



Et pour entrer dans les bonnes grâces de l’ancien maire de Dakar e t non moins détenu le plus célèbre de Rebeuss, sinon du Senegaal, ces hommes politiques à la recherche de soutiens y vont chacun de sa déclaration.



C’est ainsi qu’Idrissa Seck a affirmé qu’il «va venir prendre Khalifa Sall» dès qu’il sera élu président de la République. Parce que, ajoute-t-il, ce dernier «a un rôle important à jouer» pour l'avenir du Sénégal.



Quant à Me Madické Niang, il a rappelé à l’ancien édile de la capitale sénégalaise qu’il comptait sur son soutien car ses partisans pouvaient faire gagner la Présidentielle à celui sur qui portera son choix.