Premier League : Chelsea déçoit encore, United enchaîne, Southampton officiellement relégué

Grâce à sa victoire face à Wolverhampton, Manchester United revient à hauteur du podium. Chelsea a encore une fois été accroché par Nottingham Forest alors que Southampton est officiellement relégué après sa défaite face à Fulham.



Ce samedi à 16h avait lieu le traditionnel multiplex de Premier League. Au programme de cette 36e journée, Manchester United qui recevait Wolverhampton et qui avait l’occasion de revenir à hauteur de Newcastle, 3e et accroché par Leeds en début d’après-midi. Les Red Devils devaient donc absolument s’imposer pour profiter du faux-pas des Magpies. Et c’est dans la douleur que les hommes d’Erik ten Hag ont fait le job grâce à un Français.





En l’absence de Marcus Rashford, c’est Anthony Martial qui était aligné en pointe de l’attaque mancunienne. Et l’ancien de l’AS Monaco a fait le job puisqu’il a ouvert le score dans cette rencontre. Il profitait du bon travail d’Antony sur le côté droit, pour pousser le ballon au fond des filets, dans le but vide (1-0). Les Wolves n’ont jamais su revenir et auront encaissé un autre but dans les dernières secondes par Garnacho (90e+6). Avec cette victoire, Manchester United est à égalité de points avec Newcastle (66 pts) mais reste 4e avec une moins bonne différence de buts.





Chelsea accroché, Southampton descend

Dans les autres rencontres, le Chelsea malade de Frank Lampard accueillait Nottingham Forest, qui joue son maintien dans l’élite. Et encore une fois, les Blues n’ont pas su gagner. Rapidement mené au score après le but de Awoniyi, Chelsea pensait avoir fait le plus dur en renversant totalement la rencontre grâce au doublé de Sterling au retour des vestiaires. Mais voilà, la fébrilité défensive de la formation londonienne aura été fatale. Awoniyi s’offrait aussi un doublé. Le score ne bougera plus (2-2). Après avoir décroché une victoire le week-end dernier, Chelsea retombe dans ses travers.



Dans le bas de tableau, Southampton est officiellement condamné à la Championship après sa défaite face à Fulham (0-2). Les Saints n’ont jamais su redresser la barre et coulent donc avec ce nouveau revers, le 24e de la saison. Avec le nul de Leeds, premier relégable, les coéquipiers de Sékou Mara ne peuvent plus revenir (7 points d’écart). Enfin, dans les deux autres rencontres, Aston Villa s’est imposé face à un concurrent direct pour l’Europe : Tottenham. Les Spurs étaient menés 2-0 à la 89e mais pensaient revenir grâce au duo Kane (90e) et Son (90e+7). Finalement le but du Coréen a été annulé et Tottenham s’incline donc encore. Les Villans reviennent à hauteur de leur adversaire du jour. Crystal Palace a dominé Bournemouth dans le milieu de tableau (2-0).





