Premier League : Erling Haaland élu joueur de l’année par les journalistes

Chaque année, 400 journalistes anglais se réunissent pour élire le meilleur joueur de l'année et décerner le prix footballeur de l'année FWA (Football Writers' Association Footballer of the Year). Et sans grande surprise, c'est Erling Haaland, le colosse de Manchester City, qui hérite de la récompense.



Avec 35 buts inscrits en seulement 32 matchs disputés, l’attaquant norvégien a d’ores et déjà battu le record de but inscrit en une saison dans l’histoire de la Premier League, alors qu’il reste encore trois journées à disputer.



À 22 ans, le joueur de Manchester City a donc logiquement été récompensé ce vendredi par l’association des journalistes, en recevant le titre de joueur de l’année pour sa première saison en Premier League.