PremierLeague - Retour perdant de Mourinho à Old Traford

Pour son retour à Old Trafford, José Mourinho a connu sa première défaite sur le banc de Tottenham (2-1), battu par un doublé de Marcus Rashford.



A Old Trafford, ils étaient nombreux à vouloir le faire tomber mais c'est Marcus Rashford qui a fait chuter son ancien entraîneur, José Mourinho lequel n'avait pas vraiment compté sur lui lors de son passage sur le banc des Red Devils (2016-2018).



En marquant un doublé (7e et 47e sur un penalty qu'il a provoqué), l'attaquant mancunien fut le principal animateur d'une rencontre où les Spurs furent tout heureux d'égaliser par un fantastique but de Dele Alli (39e), le premier tir de la partie des Londoniens.



Avec L’Equipe