Première réunion avec son équipe, Maimouna Dièye invite au respect des directives du Président Bassirou Diomaye

Le ministre de la Famille et des Solidarités, Maimouna Dièye, a présidé, lundi 15 avril 2024, la première réunion de coordination dans la salle de conférence du ministère, suite à sa passation de services qui s’est tenue le vendredi 12 avril 2024 », indique un communiqué rendu public.



Selon le document, « tous les responsables des différentes directions, programmes et cellules du département étaient présents à cette rencontre technique très stratégique ».



Le même document souligne que le ministre a exhorté les « responsables à mettre en œuvre de manière effective et efficace les directives du Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye telles qu’énoncées dans sa circulaire adressée aux agents de l’État.



Elle a ainsi appelé toute « l’équipe de coordination à se retrousser les manches davantage pour concrétiser la vision établie par le Projet transformation systémique, nouveau référentiel de politique publique du gouvernement ».



Maimouna Dièye a également saisi l’occasion pour inviter un expert facilitateur à présenter la coordination les grands axes du Projet et les orientations relatives au Plan d’Action du Gouvernement.



« Cette présentation approfondie a été suivie de discussions au cours desquelles Madame la Ministre a chargé Monsieur le Secrétaire général de convoquer dans les meilleurs délais un comité technique regroupant les responsables clés du département, en vue de préparer la contribution du Ministère audit Plan d’action », peut-on lire dans le communiqué.