Préparatif de la Tabaski 2024 : " le Sénégal a déja comblé plus de 50 % du déficit en moutons á résorber" (Mabouba Diagne)

Accompagné d'une délégation comprenant le secrétaire général du ministère et le directeur de l'élevage, le Dr Mabouba Diagne s'est rendu à Médina Diatbe (au nord du pays) pour évaluer de près les préparatifs à moins de deux semaines de la Tabaski. La présence d'Arona Gallo Ba, directeur de la Société de gestion des abattoirs du Sénégal (Sogas), a été aussi noté témoigne de l'importance accordée à cet événement crucial pour l'approvisionnement en moutons.



Selon le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, "le Sénégal a déjà comblé plus de 50% du déficit en moutons à résorber, enregistrant une hausse de 4,8% par rapport à la même période en 2023." Cette nouvelle a été constatée lors de la visite à Médina Diatbé, une zone stratégique pour le débarquement et le transit des moutons vers la capitale et les autres régions du pays.



À en croire Libération, les éleveurs rencontrés sur place se montrent confiants quant à la disponibilité des moutons pour répondre à la demande croissante à l'approche de cette célébration importante. Cependant, ils appellent les Sénégalais à acheter leurs moutons dès que possible pour éviter toute pénurie de dernière minute.



Les premiers convois de moutons ont quitté Médina Diatbé pour rejoindre la capitale et les autres régions du pays hier lundi. Ce qui marque ainsi le début de l'approvisionnement pour la Tabaski, souligne le journal.