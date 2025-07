Préparatifs du Magal de Touba 2025 : 127 engagements passés au crible, 80 % déjà exécutés

Dans le cadre des préparatifs de l’édition 2025 du Grand Magal de Touba, une réunion du Comité Régional de Développement (CRD) national s’est tenue ce mardi 22 juillet au ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique. La rencontre a été présidée par le ministre de l’Intérieur, en présence de Serigne Bassirou Abdou Khadr Mbacké, président du comité d’organisation et porte-parole du Khalife général des Mourides.



La rencontre a réuni plusieurs dignitaires mourides, des membres du comité d'organisation, ainsi que les représentants des différents services de l’État impliqués dans l’organisation de l’événement.



Dans un communiqué signé par le président de la Commission culture et communication du Grand Magal, il a été précisé que les discussions ont porté sur plusieurs points cruciaux : santé, hygiène, cadre de vie, eau et assainissement, sécurité et approvisionnement.



Selon lui, un état d'avancement détaillé des engagements a été présenté par le gouverneur de la région de Diourbel : « Sur 127 engagements pris, 32 ont déjà été réalisés, 69 sont en cours d'exécution, tandis que 26 seront finalisés dans les derniers jours précédant le Magal, portant ainsi le taux global d'exécution à 80 % », peut-on lire dans le communiqué.



Dans le cadre du dispositif de suivi, l'administration et le comité d'organisation se réunissent chaque semaine pour le suivi des activités lors des "Mercredis du Magal", un espace de concertation et de coordination renforcée.



Prenant la parole, Serigne Bassirou Abdou Khadr, après avoir adressé des salutations et des prières au Président de la République, au Premier ministre et à tout le gouvernement, a salué la mobilisation de tous les acteurs et encouragé à maintenir le rythme pour atteindre un taux d'exécution de 100% à la veille de l'événement.



Il a également rappelé la place singulière de la ville de Touba située dans le premier département du pays en termes de population, qui mérite à ce titre une attention particulière dans l'allocation des ressources nationales.



Le porte-parole du Khalife des Mourides s’est prononcé sur l'interdiction stricte de la conduite de charrettes par les moins de 18 ans, appelant le ministre à appuyer les autorités locales pour rendre cette mesure effective.



Serigne Bassirou Abdou Khadr a également rappelé l'appel du Khalife général à faire respecter rigoureusement les normes de construction, avec l'obligation du permis de construire dans la ville sainte.



En réponse, le ministre de l'Intérieur a salué l'exemplarité de la démarche du comité d'organisation, la très bonne collaboration avec l'administration et a réaffirmé l'engagement du Président de la République, du Premier ministre, et de l'ensemble du gouvernement à mettre tout en œuvre pour un Magal pleinement réussi.



Le Général Jean Baptiste Tine a par ailleurs exprimé sa satisfaction pour le travail effectué par les différents acteurs.



Il a enfin sollicité des prières pour les autorités du pays, pour la paix, la stabilité et le développement du Sénégal.