Préparation Afrobasket 2025 : la Tunisie et le Sénégal se rencontrent pour l’acte 2

Le Sénégal et la Tunisie disputent leur deuxième match amical ce mercredi, au stadium Marius Ndiaye, à 19h30 GMT. Les « Lions » avaient remporté le premier duel, lundi.



Après leur match intense lundi, les deux équipes vont s’affronter pour l’acte 2. Cette dernière rencontre de préparation permettra au sélectionneur Ngagne Desagana Diop d’évaluer ses joueurs qui disputeront la deuxième fenêtre des éliminatoires de l’Afrobasket prévue du 22 au 24 novembre, à Dakar.



Le Sénégal est logé dans le groupe C en compagnie du Cameroun, du Rwanda et du Gabon. La compétition démarrera en novembre 2024 pour les groupes C et A.



Du côté de la Tunisie, les « Aigles » de Carthage sont logées dans le groupe E. Les Tunisiens ont joué en février dernier en alignant 3 victoires de rang devant le Kenya, la Guinée et l’Angola. Les hommes de Mehdy Mary sont presque assurés de se qualifier pour l’Afrobasket 2025.





Programme équipe du Sénégal





Stadium Marius Ndiaye



Sénégal - Tunisie 66-64





Mercredi 14 août 2024



Stadium Marius Ndiaye



19h30 Tunisie - Sénégal