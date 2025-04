Préparation à l’hivernage 2025 : Cheikh Tidiane Dieye appelle à une mobilisation citoyenne contre les inondations

Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dieye, a procédé ce mardi 29 avril au lancement officiel des opérations pré-hivernage 2025. À cette occasion, il a appelé à un véritable changement de mentalité, soulignant que la lutte contre les inondations ne repose pas uniquement sur les infrastructures, mais nécessite également un engagement citoyen durable.



Cette initiative fait suite aux Journées nationales « Setal Sunu Réew », qui ont permis de curer plus de 50 000 mètres de canalisations, réhabiliter 29 bassins de rétention, nettoyer 550 lieux publics et évacuer près de 7 000 tonnes de déchets. Ces actions ont déjà eu des résultats concrets à Dakar, Kaolack, Touba et dans d’autres localités du pays.



À cette occasion, le ministre a rappelé qu'un « changement d’état d’esprit est nécessaire. La lutte contre les inondations ne se limite pas aux infrastructures ; elle implique aussi un engagement citoyen constant. Trop souvent, les ouvrages sont obstrués ou détournés de leur fonction ».



C’est pourquoi dit-il, cette « campagne mise sur une mobilisation collective, impliquant tous les acteurs locaux : mairies, leaders communautaires, jeunes, femmes, et services techniques. Chacun doit participer à l’effort pour préserver et entretenir notre environnement. »



Selon le ministre, « Waajal Nawet Bi » n’est pas simplement un slogan, mais une stratégie nationale fondée sur la prévention et l’engagement communautaire, pour préparer ensemble l’hivernage.