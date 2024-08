Préqualification Coupe du monde 2026 : le Sénégal bat le Brésil et valide son billet pour les demi-finales

Deuxième victoire consécutive pour le Sénégal. Les « Lionnes » se sont imposées devant le Brésil (59-69) pour le compte de la deuxième journée du groupe C du tournoi de préqualification pour la Coupe du monde féminine FIBA 2026.



Cierra Dillard a été la meilleure joueuse du match pour le Sénégal, inscrivant 19 points, suivie de Ndioma Kane qui a marqué 14 points.





Avec cette deuxième victoire d’affilée, les « Lionnes » occupent la première place de leur groupe et sont assurées de disputer les demi-finales qui regrouperont les deux meilleures équipes des poules C et D.



Le Sénégal jouera son dernier match de poule ce jeudi à 9h00 GMT face aux Philippines, qui ont perdu leurs deux matchs.





Résultats 2e journée



Mardi 20 août 2024

BK Arena



Philippines – Hongrie 60-97



Sénégal – Brésil 69-59





Résultats 1ere journée



Groupe C



Lundi 19 août 2024



Hongrie – Sénégal 61-63



Brésil – Philippines 77-74