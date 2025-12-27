CAN 2025 : le Nigéria s’impose (3-2) face à la Tunisie et se qualifie pour les huitièmes

Le Nigéria reçu six sur six ! Après avoir difficilement disposé de la Tanzanie lors de son entrée en lice à la CAN 2025 (2-1), les Super Eagles ont cette fois montré la meilleure version d'eux-mêmes ce samedi soir face à la Tunisie. Du moins, pendant 70 minutes (3-2).



Emmenés par son duo Victor Osimhen - Ademola Lookman, les protégés d'Éric Chelle ont ouvert le score juste avant la mi-temps (44ème), grâce à un coup de casque de l'attaquant de Galatasaray sur un centre du joueur de l'Atalanta Bergame. Ce dernier a récidivé au tout début du second acte, en servant cette fois sur un plateau Wilfried Ndidi pour le but du break (50ème).



Auteur d'une prestation de haute volée, Ademola Lookman s'est offert le but qui lui manquait pour conclure une soirée parfaite, à la 67ème minute de jeu. La réduction du score du défenseur lorientais Montassar Talbi (74ème) a toutefois changé le cours de la rencontre. Après ce but inscrit, les Tunisiens ont poussé et ont obtenu un penalty, transformé par Ali Abdi à la 87ème minute.



Un score remonté de deux buts qui a fait trembler les Nigérians, lesquels ont finalement tenu bon. Grâce à ce succès, les Super Eagles valident leur billet pour la phase finale avec six points, avant leur dernier match face à l'Ouganda (30/12, 16h00 GMT).



De leur côté, les Aigles de Carthage, deuxièmes, sont encore sous la menace des "petit-poucets" tanzanien et ougandais.