CAN 2025 : le Sénégal et la RD Congo se neutralisent (1-1)

La RD Congo et le Sénégal se sont quittés dos à dos (1-1), ce samedi 27 décembre à Tanger, en match comptant pour la deuxième journée du groupe D de la CAN 2025.
Les Léopards ont été les premiers à trouver la faille à l’heure de jeu grâce à Cédric Bakambu, au terme d’une belle action collective conclue avec sang-froid par l’attaquant congolais.
La réaction sénégalaise ne s’est pas fait attendre. Quelques minutes plus tard, Sadio Mané a remis les pendules à l’heure en inscrivant son 51e but sous le maillot national, permettant aux « Lions » de la Teranga d’arracher l’égalisation.
Au classement, le Sénégal conserve la tête du groupe D avec 4 points (+3), devant la RD Congo, également créditée de 4 points mais avec une différence de buts inférieure (+1). Le Bénin occupe la troisième place avec 3 points, tandis que le Botswana ferme la marche sans le moindre point.
