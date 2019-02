Présidentielle 2019: l'ancien Président du Bénin Yayi Boni sera le chef de la Mission d'observation Cedeao au Sénégal

La Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) a dépêché à Dakar une Mission d’observation électorale à long terme dans le cadre de l'élection présidentielle du 25 février 2019.

Une délégation conduite par le commissaire chargé des Affaires politiques, de la Paix et de la Sécurité de la Commission de la Cedeao, Francis Awagbè Béhanzin s'est entretenue avec le président de la Commission électorale nationale autonome (Cena) Doudou Ndir, pour présenter aux autorités sénégalaises les observateurs de l'espace communautaire pour le prochain scrutin.



A l'occasion, M. Béhanzin a fait savoir à la CENA que c'est l'ancien Président du Bénin Yayi Boni, sera le chef de la mission d'observation électorale pour l'élection présidentielle au Sénégal.

M. Béhanzin de souligner que la Mission d’observation électorale à long terme de la Cedeao déployée pour un mois, se situe dans le cadre des dispositions du protocole additionnel adopté par la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de la Cedeao pour l’appui à la gouvernance des Etats membres.



Elle consiste à suivre le déroulement de l’opération électorale dans toutes les régions du pays, notamment depuis l’activité de déploiement du matériel électoral sur le terrain jusqu’à la proclamation des résultats du vote, en passant par la campagne électorale et le scrutin proprement dit.



A noter qu’environ 6,8 millions d’électeurs sénégalais sont appelés aux urnes pour l’élection présidentielle du 24 février 2019. 5 candidats sont en lice pour ce scrutin, dont le président sortant Macky Sall. La campagne électorale pour ledit scrutin a démarré le vendredi 1er février 2019.