Présidentielle 2019 : la «bande des 5» et l’équation des alliances politiques

La recherche d’alliances bat son plein à quelques encablures du démarrage de la campagne pour la présidentielle. En effet, que ce soit Idrissa Seck, Me Madické Niang, Ousmane Sonko ou encore Macky Sall, se sont lancés dans une course effrénée pour s’octroyer des soutiens pour mettre de leur côté le maximum de chances pour remporter le scrutin du 24 février prochain.



Cependant, c’est le Président sortant candidat à sa propre réélection qui semble avoir une longueur d’avance sur ses opposants. Car, hier lundi 28 janvier, il a enrôlé la présidente de «Osez l’avenir» Aïssata Tall Sall. Mais, ne s’en arrêtant pas en si bon chemin, le «capitaine» de Benno bokk yakaar (Bby) s’est mis sur les pas de Aida Mbodj et de Serigne Mansour Djamil.



Cette frénésie a aussi atteint Idrissa Seck. Candidat pour la troisième fois d’affilée, le président du Rewmi multiplie les visites aux opposants et aux personnalités de la société civile. D’ailleurs, c’est ce qui lui a permis de «pêcher» Thierno Bocoum qui a officiellement décidé de le soutenir.



Quant au reste des candidats à savoir Me Madické Niang, Ousmane Sonko et Pr Issa Sall, ils semblent être les moins nantis dans la pêche aux voix car, jusqu’à présent, aucun ralliement de taille n’a été noté au sein de leurs rangs.