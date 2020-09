Présidentielle 2020 : La liste définitive des candidats retenus par le Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel a annoncé ce lundi 14 septembre 2020 la liste des candidats retenus à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Affi N'Guessan (FPI), Henri Konan Bédié (PDCI), Kouadio Konan Bertin (Indépendant) affronteront Alassane Ouattara (RHDP), Président en exercice.



Le 31 octobre, ils seront quatre à solliciter le suffrage des Ivoiriens. La liste des candidats retenus à l'élection présidentielle d'octobre 2020 a été rendue publique au cours d'une audience retransmise en direct par les médias.



1-Alassane Ouattara (RHDP)



2-Affi N'Guessan (FPI)



3-Henri Konan Bédié (PDCI)



4-Kouadio Konan Bertin (Indépendant)



En dehors de ces dossiers de candidatures validés par le Conseil constitutionnel, ceux de Laurent Gbagbo (ex-Président 2000-2011 - Opposition), Soro Guillaume (Ex-Président de l'Assemblée Nationale - Opposition), Mamadou Koulibaly (LIDER-Opposition), Albert Mabri Toikeusse (UDPCI-Oppostion), Gnamien Konan (La Nouvelle Côte d'Ivoire) et Amon Tanoh Marcel (Indépendant) ont été déclarés irrecevables par le Conseil constitutionnel, ainsi que bien d'autres dossiers.



Faut-il te rappeler, sur 44 dossiers de candidatures réceptionnés par la Commission électorale indépendante (CEI) et transférés au Conseil constitutionnel, 40 ont été rejetés et 04 jugés recevables.