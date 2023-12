Présidentielle 2024: 43 candidats à la candidature ont déposé leur caution à la CDC

Quarante-trois (43) candidats à la candidature ont déposé leur caution au niveau de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) pour participer à la présidentielle du 25 février 2024. D’après Le Soleil, qui annonce que plus d’un milliard ont été déposés, Racine Kane, le mandataire du candidat du Parti démocratique sénégalais (PDS), Karim Wade, a ouvert le bal le 27 novembre dernier.



Ci-dessous la liste des candidats à la candidature qui ont déposé leur caution. A noter que les autres candidats à la candidature ont jusqu'au 26 décembre.



Karim Wade (PDS)



Cheikh Abdou Mbacké (Coalition Nekkal fi Askan Wi)



Cheikh Mamadou Abiboulaye Dièye (Front pour le socialisme et la démocratie/Benno jubël – Fsd-Bj)



Thierno Alassane Sall (La République des valeurs/Rewum ngor)



Abdoulaye Sylla (Abdoulaye Sylla 2024/Yoon wiiy oubbi buntu koom)



Alpha Thiam (Forces nouvelles/Dimbali sa rew)



Anta Babacar Ngom Diack (Alternative pour la relève citoyenne)



Idrissa Seck (Coalition Idy2024)



Alioune Sarr (Convergence pour une alternative progressiste)



Serigne Mboup (And nawle/And ligueey)



Déthié Fall (Coalition Déthié Fall 2024)



Daouda Ndiaye (Président Daouda 2024)



Aminata Touré (Mouvement pour le Parti de la construction – Mpc Mimi 2024)



Mamadou Lamine Diallo (Parti de l’émergence citoyenne – Pec – Mouvement Tekki)



Habib Sy (Parti de l’espoir et de la modernité – Pem – Yaakaar u rew mi)



Aissatou Mbodji (Alliance nationale pour la démocratie – And saxal liggey)



Papa Djibril Fall (Coalition Papa Djibril Fall Président)



Mahammed Boun Abdallah Dionne (Coalition Dionne 2024)



El Hadji Moustapha Diouf (Coalition Me Elhadji Diouf)



Sheikh Alassane Sène (Mouvement patriotique des générations Mpg-Shasty 2024)



Hamjdou Thiaw (Parti Mpr – En Marche pour la renaissance)



Aliou Camara (Dac – Aliou Camara 2024)



Ada Coundoul (Coalition Ada Coundoul 2024)



Birima Mangara (Coalition Udp – Union pour la démocratie et le progrès)



Ibrahima Cissokho (Ibrahima Cissokho 2024)



Aly Ngouille Ndiaye (Coalition Aly Ngouille2024)



Amadou Seck (Les as de la nation – Asn)



Adama Faye (Coalition Adama Faye Président)



Khadim Diop (Xydma au service du peuple)



Aliou Mamadou Dia (Parti de l’unité et du rassemblement – Pur)



Mouhamed Ben Diop (Grande coalition Pass-pass)



Bassirou Diomaye Diakhar Faye (Coalition Diomaye Président)



El Hadji Malick Gakou (Coalition Gakou 2024)



Dr Cheikh Tidiane Gadio (Mouvement politique citoyen -Luy jot jotna)



Amadou Ba (Bennoo Bokk Yakaar)



Huit autres candidats dont les noms n’ont pas été précisés par Le Soleil ont également déposé leur caution dont Ousmane Sonko.