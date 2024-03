Présidentielle 2024 : Abdoulaye Bathily félicite Bassirou Diomaye Faye

"Je félicite le Pastef et ses leaders, Bassirou Diomaye Faye et toutes les forces vives de notre pays pour cette belle victoire qui ouvre la voie à la réhabilitation de l’exception sénégalaise et à la reprise de la marche de notre beau pays pour la démocratie et le progrès", a-t-il écrit sur X.

Depuis l'annonce des premières tendances, les messages de félicitation fugent de partout. Tous les candidats y compris celui du pouvoir ont félicité le nouveau président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Abdoulaye Bathily, ancien responsable politique, s'est joint á l'exercice. Il a félicité le Pastef et ses alliés.