Présidentielle 2024: Bougane Guèye annonce le lancement de la caravane « Doggali Benno »

Le leader de Gueum sa Bopp dit qu’il s’en remet à Dieu. Parce que selon lui, c’est peine perdue. « Je l’ai vécu en 2019 », souligne –t-il.

Pour Bougane, « ce n’est pas une bataille juridique qui va nous départir du régime en place. Notre problème c’est que le Conseil constitutionnel est acteur du processus. Ce qui fait qu’il ne va jamais prendre le risque de se dédire. »



A l'en croire, son objectif premier ce n’est pas d’être président mais de libérer le peuple sénégalais. « Ce qu’il faut c’est nous organiser nous les recalés, nous les spoliés. C’est nous qui allons faire les élections, les Sénégalais n’éliront pas le 5eme Président sans nous. Le combat sera de libérer le Sénégal, de libérer les prisonniers politiques, notamment Ousmane Sonko. Macky Sall ne sait pas que mon objectif premier ce n’est pas la présidence », a déclaré Bougane.



A ses sympathisants, il déclare : « à vous de Gueum sa Bopp, ne vous disputez avec personnes, encore moins vous battre parce que c’est une élimination victorieuse que vous avez. Il faut savoir accepter la volonté divine. Retroussons-nous les manches, serrez la ceinture et travaillons d’avantage. Car quand c’est facile, c’est que ce n’est pas bon. Ce qui doit arriver, arrivera. Nous allons poursuivre le travail ».



Il invite également les autres recalés de persévérer dans la stratégie adoptée avant les parrainages qui a poussé Macky à désister au 3eme mandat. «Celui à qui on a affaire est d’une tetutesse incommensurable. Il faut continuer la même ténacité dont nous avons fait preuve jusqu’à ce qu’il ait renoncé au 3e mandat. Nous serons au cœur de cette campagne électorale, on réitérera la même stratégie mise en place lors des Législatives. D’ici la publication officielle des résultats, on mettra à nouveau en place une caravane comme celle dénommée « dirri tchin », a suggeré le candidat de la coalition bougane 2024.



"Cette fois, ce sera la caravane « Doggali benno ». Cette caravane fera le tour du pays. On ira trouver les populations jusque dans leur lieu de travail partout où c’est nécessaire afin de sensibiliser les Sénégalais sur le danger de voter pour le candidat Amadou Ba, comment Macky Sall veut perpétuer l’esprit neddo ko bandoum », a precisé Bougane.



« Si l’on veut dégager Macky Sall, il faut qu’on s’unissent, sinon il dictera sa loi comme bon lui semble, car sa stratégie c’est de disperser les forces de l’opposition afin de régner. Le Sénégal mérite mieux », conclut-il.