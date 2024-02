Présidentielle 2024: Idrissa Seck nomme Mouhamadou Madana Kane comme son directeur de campagne

En perspective de l'élection présidentielle du 25 février 2024 et de l'ouverture de la campagne électorale y afférente, Idrissa Seck, candidat de la Coalition Idy2024, a désigné Mouhamadou Madana Kane aux fonctions de Directeur de campagne.



Mouhamadou Madana Kane est à la fois juriste et banquier, ayant exercé pendant prés de treize ans de hautes responsabilités au sein d'institutions financières internationales et nationales. Au Sénégal, il a occupé les fonctions de Directeur Général de la Banque Islamique du Sénégal de 2020 2023.



Madana a poursuivi des études de droit en France, décrochant un doctorat en droit international. Il a ensuite complété sa formation à la London School of Economics & Political Science (Angleterre), où il obtient un Master en Administration Publique, et à l'université de Boston (Etats-Unis).



En Avril 2023, it décide de mettre en place le Cercle de Réflexion Inclusif sur le Sénégal (CERISE), avant de s'engager en politique avec le lancement de la Startup politique DUNDU, qui a porté sa candidature à l'élection présidentielle de 2024. Au terme du processus, il a décidé de soutenir le projet de la Coalition Idy2024,