Présidentielle 2024: "Jog Ngir Sénégal" s'engage pour la tenue d'élection "démocratique, libre et transparente"

Un mouvement dénommé initiative «Jog Ngir Sénégal », s’engage à contribuer à la tenue d’élections libres et transparentes, à quelques mois de la présidentielle du 25 février 2024, informe un communiqué transmis à PressAfrik ce mardi.



« Nous, les soussignés, avons décidé de nous retrouver autour d'une initiative dénommée "JOG NGIR SÉNÉGAL " afin de contribuer à la tenue d'une élection démocratique, libre, transparente et inclusive », lit-on dans le document signé par 11 personnalités dont l’ancien ministre Amadou Tidiane Wone.



Selon eux, « il s’agira aussi, dans le cadre d'une vaste campagne de sensibilisation, d’information et d’éducation civique et citoyenne, et après examen des différents programmes, d'aider l'électeur à faire le bon choix parmi les candidats qui souhaitent présider aux destinées du pays ».



D’après le document, le respect et la promotion de l'Etat de droit, de la démocratie, des droits de l'homme et de la bonne gouvernance, sont et resteront les gages d'une paix sociale durable, fondée sur le patriotisme, la justice et l'équité.



« Aujourd'hui, de l'avis unanime de tous les observateurs, cette paix sociale est sérieusement menacée par le comportement de bon nombre de citoyens, notamment des hommes politiques qui, délibérément, font fi de toutes les valeurs fondamentales qui constituent le socle identitaire de notre patrie », disent-ils.