Présidentielle 2024 : Le COSCE va déployer plus de 1000 observateurs à travers le pays

Le Collectif des Organisations de la Société Civile pour les Elections (COSCE) est déjà plain-pied dans l'élection présidentielle. Se préparant pour une mission d'observation de l'élection présidentielle du 24 mars prochain, le COSCE entend faire de ses joutes électorales, une élection transparente et apaisée.



"Depuis 2000, COSCE observe des élections. Cette année nous n'avons pas failli à la tradition. Dans le cadre de "Nietti élections", nous allons observer cette élection", a fait savoir le coordinateur de la plateforme, Pr Babacar Guèye.



Dans la mission de l'observation, COSCE compte déployé "une équipe de coordination 5 coordonnateurs de zone, 46 observateurs de long terme, 46 observateurs de court terme et 1000 observateurs dont 500 seront dans les centres et bureaux de vote et les 500 autres seront des observateurs mobiles supervisant la coordination".



N'excluant pas de collaborer avec les autres missions d'observation présentes, le COSCE a informé qu'il "vont chercher les complémentarités avec les autres observateurs. Nous allons partager des informations et développer une stratégie commune", a confié le patron de l'ONG 3D, Moundiaye Cissé.



Mais concernant "les statistiques, poursuit M. Cissé, nous ne doutons pas de la possibilité de les avoir. Nous aurons assez de collaborateurs pour remonter les informations. Cela nous a permis de redéfinir notre stratégie de déploiement des observateurs".



Le Collectif a principalement déployé ses observateurs dans des régions comme Thiès et Diourbel. Moundiaye Cissé confirme : " Nous l'avons fait selon la fréquence de retrait des cartes d'électeurs. Mais nous serons à jour pour la mission d'observation dans le pays".