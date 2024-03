Présidentielle 2024 : « Le taux de participation à l’élection tourne autour de 62 % », déclare le ministre de l’Intérieur

Le taux de participation à l’élection du 24 mars 2024 tourne autour de 62 %, a déclaré le ministre de l’Intérieur lors de l’entretien qu’il a accordé à TV5 Monde. Mouhamadou Makhtar Cissé a salué la bonne tenue de l’organisation de l’élection.



« Le taux de participation à l’élection du 24 mars 2024 tourne autour de 62 %, d’après les chiffres du ministère de l’Intérieur. C’est un peu moins qu’en 2019 où on avait un taux de participation exceptionnellement élevé de 66 % », a fait savoir Mouhamadou Makhtar Cissé.



Selon lui, c’est beaucoup mieux que lors des « dernières élections législatives et locales où nous avions moins de 50 % de taux de participation ».



Concernant l’organisation de cette élection, le ministre de l’Intérieur souligne que c’est le « signe d’une certaine maturité démocratique ». Selon lui, « nous avons la chance d’avoir une administration républicaine. Une très forte tradition de démocratie. Quand vous êtes nommés même pour 15 jours et que vous avez connaissance du dispositif, il suffit d’avoir l’intelligence de le manager et de mettre votre touche personnelle. C’est un processus éprouvé », a dit l’ancien directeur de Cabinet du Président Macky Sall.